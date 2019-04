Ganja-Verbot auf „Kiffer-Festival“

Von: Björn Jahner | 04.04.19

LAEM CHABANG Um Unmut in der Bevölkerung entgegenzuwirken, dass sich die für den 20. April zwischen 14 und 23.30 Uhr geplante fünfte Edition der Großveranstaltung „Thailand Ganjachon“ in Laem Chabang an der Ostküste des Landes zum Umschlagplatz für verbotene Rauchwaren entpuppt, suchten die Veranstalter kürzlich die Polizei der Hafenstadt in der Provinz Chonburi auf, um den Beamten zu versichern, dass alles im Einklang mit dem Gesetz vollzogen werden würde.

Vortäge und Party am „World Ganja Day

Regelmäßig richten die Legalisierungsaktivisten Konzerte oder andere Veranstaltungen aus, um Cannabis-Interessierte zusammenzubringen. Foto: Facebook/ กัญชาชน

Zu der Veranstaltung, die anlässlich des „World Ganja Day“ im Umland des Laem Chabang Airport ausgerichtet wird, werden 2.000 bis 3.000 Besucher erwartet. Die Organisatoren betonten, dass Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen würden, um sich über den Anbau von Marihuana und die aktuelle Rechtslage in Thailand zu informieren. Zu den Referenten der Messe zählen Vertreter von kommerziellen Samenproduzenten für Cannabis aus Amsterdam, darunter die drei führenden der Welt und dänische Experten, die über medizinischen Nutzen von Cannabis informieren, Abgerundet wird das Festivalprogramm mit Rap-Konzerten und DJ-Musik.

Polizei wird kein süßen Qualmwölkchen dulden

Die Polizei kündigte an sicherstellen zu wollen, dass Festivalgänger kein Marihuana bei sich führen. Ganjachon ist eine Online-Aktivistengruppe für die Legalisierung von Marihuana in Thailand mit 350.000 Anhängern auf der ganzen Welt. Weitere Infos auf Facebook.