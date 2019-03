Von: Björn Jahner | 03.03.19

BANGKOK: Ausgelassen, fröhlich und vom „Saturday Night Fever“ angesteckt, feierte die deutsche Community am 9. Februar ihr „Fest der Deutschen 2019“ im Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park.

Getreu dem Motto des 70er-Disco-Kultfilmes schwangen die Gäste zu bekannten Bee Gees-Hits das Tanzbein und erfreuten sich an reichlich Speis und Trank aus ihrer Heimat. Doch nicht John Travolta, sondern Bayern-Legende Giovane Elber spielte die Hauptrolle an diesem Abend. Der Markenbotschafter von Häfele Thailand stand geduldig für Selfies mit den Gästen bereit und überreichte dem deutschen Botschafter S.E. Georg Schmidt ein Bayern-Trikot im Häfele-Design. Im Foyer informierten die Sponsoren des Abends wie GlobalTV, RIS Swiss Section und Christlich Deutsche Schule Chiang Mai über ihr Angebot, während im benachbarten Biergarten der Gerstensaft in Strömen floss. Zu weiterer Prominenz zählten u.a. der Schweizer Botschafter S.E. Ivo Sieber, Urs Brunner (Angel & Bear Productions / Boncafé Thailand), Andrew Stocks, Itphumm Tanatchok und Orasa Kumram (Sunshine International Retirement Residences), Nathalie Gütermann (TV-Persönlichkeit / Thailand Lifestyle), Lizzy Ginsel (Multi Cultural Community) und Sven Michel (Bei Otto). Letzterer hatte eine besondere Glückssträhne und gewann einen Freiflug von Lufthansa, dem Hauptpreis der gewinnträchtigen Tombola. Mit dem erzielten Gewinn aus der Veranstaltung in Höhe von 1,6 Millionen Baht wird die Sozialarbeit des Deutschen Hilfsvereins e.V. Bangkok (www.dhv-thailand.de) finanziert.