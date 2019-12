Von: Linda Heil & Sarah Chagri | 22.12.19

PATTAYA: Anlässlich der Vertragsunterzeichnung für den Neubau des ASEAN Education Centers für benachteiligte Migrantenkinder durch Herrn Hubert Grevenkamp – einem der wichtigsten Sponsoren dieses Bauvorhabens – fand am Abend des 11. Dezember 2019 auf Einladung von Anselma und Gerrit Niehaus ein Gala-Dinner im Thai Garden Resort statt, bei dem sich alle beteiligten Unterstützerinnen und Unterstützer trafen.

Ein Engel für Kinder in Not

Ehrengast des Abends war Frau Radchada Chomjinda (Khun Toy), Direktorin der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT), die von den anwesenden Gästen für ihr außergewöhnliches soziales Engagement an diesem Abend geehrt wurde. Khun Toy überzeugt mit ihrer unglaublichen Leidenschaft und ihrem aufopferungsvollen Einsatz für Kinder in schwierigsten Situationen seit Jahrzehnten sehr viele Menschen aus Pattaya, Thailand und vielen anderen Teilen dieser Welt. Oder um es mit den Worten von Reiner „Calli“ Calmund zu sagen „Sie ist der Engel unglaublich vieler chancenloser Kinder in Thailand, die nun eine echte Chance auf eine Zukunft haben.“

Radchada Chomjinda und Reiner „Calli“ Calmund.

Um die Arbeit des engagierten Teams um Khun Toy auch auf Dauer weiter zu fördern und abzusichern, beschlossen die anwesenden Gäste – Hubert Grevenkamp aus München, „Calli“, Hans Günther Müller, Prinzessin Iris von Sachsen, Jan de Vaan und Renèe Goosen (Stichting De Vaan-Goosen) und Heiko Klimaschewski (Poseidon Wine Celler) – gemeinsam mit Birgit Hackenjos und Ewald Dietrich vom Human Help Network Germany – die neue Bildungstagesstätte für Migrantenkinder zu finanzieren.

Das neue Schulgebäude bzw. ASEAN Education Center dient dazu, Kindern von Gastarbeitern aus Kambodscha, Laos und Myanmar eine Tagesbetreuung und einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Bislang bietet HHNFT 80 bis 100 Kindern täglichen Schulunterricht in provisorischen, offenen Klassenräumen, die vor allem während der Regenzeit nicht ausreichend Schutz vor Wind und Wetter bieten.

Chance auf Bildung gesichert

Gäste des Gala-Dinners im Thai Garden Resort.

Das neue Schulgebäude ermöglicht dem ASEAN Education Center seine Kapazität zu verdoppeln und somit noch mehr Kindern eine Chance auf Bildung zu geben. Zudem kann durch die neuen modernen Räumlichkeiten die Unterrichtsqualität erheblich verbessert werden.

Herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Unterstützern, die mit ihren Spenden Kindern am Rande der Gesellschaft in Pattaya glückliche Kindheitsmomente ermöglichen. Die Human Help Network Foundation Thailand wünscht frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr!