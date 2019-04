Gaggan nur noch Zweiter

Von: Michael Lenz | 13.04.19

MACAO: Den Köchen und Besitzern des Restaurants Gaggan in Bangkok dürfte bei der Bekanntgabe der 50 besten Restaurants Asiens der Appetit vergangen sein. Vier Mal in Folge wurden es in der Vergangenheit die Nummer Eins.

Bei der Kürung der Top 50 Ende März in Macao musste sich Gaggan aber dem Feinschme­ckertempel Odette aus Singapur geschlagen geben. Immerhin verteidigte das Gaggan den Titel „Bestes Restaurant in Thailand“. Das ebenfalls in Bangkok beheimatete Sühring wurde die Nummer Vier untern den Top 50. Insgesamt schafften es acht Restaurants aus Bangkok unter die Top 50. Unter den Newcomern befindet sich auf Platz 43 mit Toyo Eatery in Manila das einzige philippinische Gourmet­restaurant in den Top 50.