Gärtner als Mörder verurteilt - Pariser Gericht lehnt Revision ab

PARIS: In einem der spektakulärsten Mordfälle Frankreichs der vergangenen Jahrzehnte hat das höchste Gericht des Landes ein Revisionsverfahren gegen den längst begnadigten Omar Raddad (60) erneut abgelehnt. Das teilte das Kassationsgericht am Donnerstag in Paris mit. Das Gericht hatte prüfen müssen, ob neue Elemente in dem Fall eine Wiederaufnahme rechtfertigen. Konkret ging es um die Analyse von Blutspuren mit dem neuesten Stand der DNA-Technik.

Als im Juni 1991 die blutüberströmte Leiche der reichen Witwe Ghislaine Marchal (65) im Keller ihrer Villa an der Côte d'Azur gefunden wurde, stand mit Blut an der Kellertür geschrieben: «Omar hat mich getötet». Omar Raddad, der marokkanische Gärtner, wurde vier Tage danach festgenommen und später wegen Mordes verurteilt. Sein Anwalt sprach von einem Justizirrtum und schweren Ermittlungsfehlern.

Zwar stammte das Blut der Aufschrift tatsächlich von der Toten - doch ist unbewiesen, ob sie den Satz auch selbst geschrieben hat. Ferner ergaben spätere Blutuntersuchungen, dass ein anderer Mann als Raddad zur Tatzeit im Keller gewesen sein muss: Neben dem Blut der Witwe wurden auf der Tür fremde Blutspuren gefunden.

Raddad war bei seiner Festnahme unverletzt, an seiner Kleidung fanden sich keine Blutspuren der Frau. Unklar blieb, wie die verletzte Frau die Kraft fand, mit dem eigenen Blut die Worte an die Tür zu schreiben. Der damalige Präsident Jacques Chirac erließ Raddad als Begnadigung einen Teil der Haft, er kam 1998 nach über sieben Jahren Haft frei. Ein erster Anlauf zur Wiederaufnahme scheiterte 2002.

Um Raddads Unschuld zu beweisen, hatte sich seine Anwältin nun auf eine erneute Auswertung der Blutspuren gestützt, bei der DNA-Material von vier Männern nachgewiesen wurde. Und dieses war demnach während der Tat dort hingelangt - und nicht nachträglich, etwa durch die am Tatort eingesetzten Fahnder. Dem Kassationsgericht reichte dieser Umstand aber nicht, um den Fall erneut aufzurollen.