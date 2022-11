Scholz zu G20-Gipfel auf Bali eingetroffen

NUSA DUA: Bundeskanzler Olaf Scholz ist zum G20-Gipfel auf Bali eingetroffen.

Er landete am Montagabend (Ortszeit) auf der indonesischen Urlaubsinsel, auf der die Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte ab Dienstag unter anderem über die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beraten. Scholz hatte vorher auf seiner viertägigen Asien-Reise Vietnam und Singapur besucht. Vor seinem Abflug nach Bali hatte er gesagt, dass er mit schwierigen Verhandlungen beim Gipfel rechne. «Das wird noch ein harter Ritt.».

G20-Gipfel beginnt auf Bali

NUSA DUA: Auf der indonesischen Ferieninsel Bali beginnt an diesem Dienstag der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Für Deutschland ist Bundeskanzler Olaf Scholz dabei. Zu den wichtigsten Themen gehört der russische Krieg gegen die Ukraine, der bereits seit Ende Februar dauert.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich entschieden, dem Treffen der anderen Staats- und Regierungschefs in dem Urlauberort Nusa Dua fernzubleiben. Er lässt sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Der «Gruppe der 20» gehören 19 Nationen sowie die EU an. Zusammen stehen die G20 für knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung, drei Viertel des Welthandels und vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft. Die alljährlichen Gipfel gibt es seit 2008. Inzwischen beschäftigt sich die G20 neben Fragen von Wirtschaft und Finanzen auch mit vielen anderen globalen Themen.

Normalerweise gehen solche Treffen mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu Ende. Dieses Mal ist nicht sicher, ob dies gelingen wird - vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine.

Russlands Überfall auf das Nachbarland Ukraine wird international zwar von den meisten Staaten verurteilt. Wichtige G20-Mitlieder wie China und Indien enthielten sich bei Abstimmungen dazu aber mehrfach der Stimme. Als Gast wird dieses Jahr der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte an dem Treffen teilnehmen.

Scholz: «Rote Linie» Atomschlag darf nicht überschritten werden

NUSA DUA: Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Nein von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Einsatz von Atomwaffen begrüßt. Es sei sehr gut, «dass auch die beiden erneut diese Klarheit entwickelt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen ausgeschlossen sein soll und eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf», sagte der Kanzler nach seiner Ankunft auf der indonesischen Insel Bali, wo am Dienstag der G20-Gipfel führender Wirtschaftsmächte beginnt.

Nach US-Angaben haben Xi und Biden bei ihrem rund dreistündigen Gespräch am Montag russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine verurteilt. Beide Seiten stimmten demnach auch überein, dass «ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte», wie das Weiße Haus mitteilte.

Scholz hatte bereits bei seinem China-Besuch vorletzte Woche zusammen mit Xi vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. «Es ist sehr wichtig, dass große Klarheit darüber existiert, dass der Einsatz von Atomwaffen in dem Krieg nicht in Frage kommt, und dass alle das verurteilen», betonte Scholz.

Auch beim G20-Gipfel wird es um diese Frage gehen. Offen ist, wie Russland sich dazu verhält. Präsident Putin lässt sich auf Bali von seinem Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Scholz nannte den Gipfel eine «ganz wichtige Zusammenkunft», von der er sich erhoffe, «dass wir nicht drumrum reden». Zu den wichtigsten Themen gehöre «zuallererst» der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. «Deshalb ist es auch unser Ziel, dass wir dazu Aussagen finden», betonte der Kanzler.

Die Unterhändler der 19 Mitglieder der Staatengruppe und der EU verhandeln seit Wochen über eine Abschlusserklärung.

Nach Angaben eines westlichen Diplomaten war Russland am Montagabend offensichtlich bereit zu akzeptieren, dass darin eine Passage zur Verurteilung des Krieges aufgenommen wird.

Moskau will offensichtlich Kriegskritik in G20-Erklärung akzeptieren

NUSA DUA: Russland ist offensichtlich bereit zu akzeptieren, dass in die Abschlusserklärung des G20-Gipfels eine Passage zur Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine aufgenommen wird. Nach Angaben eines westlichen Diplomaten wird der russische Angriff dabei auch ganz klar als Krieg bezeichnet und nicht wie normalerweise von Kremlchef Wladimir Putin als militärische Spezialoperation.

Russlands Zustimmung zu dem Textentwurf gilt als mögliches Zeichen dafür, dass Moskau beim Thema Ukraine in der G20-Gruppe nicht einmal mehr auf die Unterstützung des mächtigen Partners China zählen kann.

Einen Hinweis auf Zugeständnisse Russlands hatte zuvor bereits Außenminister Sergej Lawrow gegeben. Der Vertreter von Putin bei dem Gipfel sagte in einem Video seines Ministeriums, man werde die Abschlusserklärung annehmen.

«In diesem Jahr haben wir auch den Krieg in der Ukraine erlebt, der die Weltwirtschaft weiter beeinträchtigt hat», heißt es demnach unter anderem in dem Entwurf, auf den sich die Chef-Unterhändler der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) am Montag verständigten.

Zudem akzeptierte Russland nach Darstellung vom Abend, dass in der Abschlusserklärung aus einer Resolution der Vereinten Nationen zu dem Krieg zitiert wird. In dieser wird der Krieg scharf verurteilt und Russland zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert. Auch soll Putins Chefunterhändlerin zugestimmt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Abschlusserklärung als unzulässig bezeichnet werden soll.

Der zweitägige G20-Gipfel auf Bali beginnt offiziell an diesem Dienstag. Vertreten sind neben der EU die Länder Deutschland, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA.

Lawrow bei G20-Gipfel: In kurzer Hose auf Bali und nicht in Klinik

NUSA DUA: Beim G20-Gipfel steht Russland wegen des Kriegs in der Ukraine unter genauer Beobachtung. Als Vertreter von Kremlchef Putin sorgt Außenminister Lawrow schon vorab für Aufsehen wegen einer Meldung über einen Klinikaufenthalt. Und er äußert sich zur Gipfelerklärung.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich auf der indonesischen Insel Bali nach Medienberichten über einen angeblichen Krankenhaus-Aufenthalt wohlauf in kurzer Hose gezeigt. Seine Sprecherin Maria Sacharowa veröffentlichte am Montag in Nusa Dua ein Video, das den Minister beim Lesen auf einer Terrasse mit Palmen und Meer im Hintergrund zeigt. Der 72-Jährige in einem blauen T-Shirt mit einer Krone und dem Schriftzug Basquiat nach dem 1988 gestorbenen US-Künstler Jean-Michel Basquiat erzählt, dass er sich auf seine Auftritte beim G20-Gipfel an diesem Dienstag vorbereite.

Lawrow nimmt als ranghöchster russischer Politiker an dem Treffen der 20 großen Wirtschaftsnationen teil, weil Präsident Wladimir Putin nach Kreml-Angaben aus Zeitgründen nicht kommen kann. Putin ist wegen seines von Niederlagen überschatteten Angriffskriegs gegen die Ukraine als Oberbefehlshaber im Land gebunden.

«Wir werden morgen die Abschlusserklärung annehmen», sagte Lawrow in dem Video seines Ministeriums. Zugleich erklärte er, dass die Verhandlungen zu dem Schlussdokument des G20-Gipfels andauerten. Gerade habe ihn der indische Außenminister angerufen wegen weiterer Abstimmungen. Russland dürfte dabei vor allem auf die Formulierungen zu seinem Krieg gegen die Ukraine schauen. In den G20 steht etwa China als Verbündeter an Russlands Seite.

Zuvor hatte Lawrow am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Kambodscha gesagt, dass eine gemeinsame Abschlusserklärung dort am Streit um den Wortlaut zur Situation in der Ukraine gescheitert sei. Die USA und die westlichen Kollegen hätten auf einer «absolut inakzeptablen Sprache in Bezug auf die Lage in und um die Ukraine bestanden».

Nach dem Asean-Treffen reiste er nach Bali weiter, wo er am Sonntag von tanzenden Frauen und von Soldaten auf dem Flughafen empfangen wurde. Am Montag dann machten Medienberichte die Runde, nach denen der Minister ins Krankenhaus gebracht worden sei.

«Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht», teilte Ministeriumssprecherin Sacharowa in Nusa Dua auf der Insel Bali mit. Das sei nun schon die höchste Form der Fakes, meinte sie. Wenig später veröffentlichte sie das Video, das Lawrow sitzend an einem kleinen Tisch zeigt. Die Berichte über seinen angeblichen Klinikaufenthalt wollte Lawrow damit augenscheinlich entkräften.

«Über unseren Präsidenten wird schon seit zehn Jahren geschrieben, dass er krank war. Das ist so ein Spiel, das nicht neu ist in der Politik», sagte Lawrow. Medien hatten unter Berufung etwa auf westliche Geheimdienste oder Informanten ohne Beweise über verschiedene schwere Krankheiten Putins berichtet. Der Kreml teilte dazu mit, dass Putin nichts fehle. Experten weisen darauf hin, dass das Streuen von solchen Informationen beliebt bei Geheimdiensten sei, um etwa autoritäre Politiker als schwach und verletzlich darzustellen.

Lawrow forderte namentlich die westlichen Medien auf, «ehrlicher» und «häufiger die Wahrheit» und nicht einseitig zu berichten. Dagegen werfen die USA und die EU immer wieder Lawrow und russischen Medien gezielte Lügen, Propaganda und Desinformation vor. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Teuku Faizasyah, sagte, dass er keine Informationen habe zu einem Krankenhausaufenthalt Lawrow. «Vielleicht mit den Russen checken», sagte er.

Weißes Haus: Biden und Xi verurteilen russische Atom-Drohungen

NUSA DUA: Auf Bali trifft US-Präsident Biden erstmals mit Chinas starkem Mann Xi Jinping zusammen. Thema auch hier: der russische Krieg in der Ukraine und die Drohungen aus Moskau mit Atomwaffen.

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben nach US-Angaben russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gemeinsam verurteilt. Beide Seiten stimmten demnach auch überein, dass «ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte», wie das Weiße Haus nach einem etwa dreistündigen Treffen der Präsidenten am Montag auf der indonesischen Insel Bali mitteilte. Solch ein Krieg könne auch niemals gewonnen werden.

Wörtlich hieß es in der Mitteilung, die beiden Präsidenten hätten ihre Ablehnung «gegen den Einsatz von oder die Drohung mit Atomwaffen in der Ukraine» bekräftigt, Biden habe sich zudem besorgt über ein «provokatives Verhalten» Nordkoreas geäußert, so das Weiße Haus. Die gesamte internationale Gemeinschaft habe Interesse daran, Nordkorea zu verantwortungsvollem Handeln zu bewegen. Von chinesischer Seite gab es zu dem Gespräch zunächst keinen Kommentar.

Die Begegnung in der Stadt Nusa Dua auf Bali war das erste persönliche Treffen zwischen Xi und dem US-Präsidenten seit Bidens Amtsantritt vor knapp zwei Jahren. Die beiden halten sich zum diesjährigen G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Ferieninsel auf, der am Dienstag beginnt. Eigentlich wurde dort auch Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet. Der Kremlchef lässt sich jedoch von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Biden warnte nach US-Angaben Xi zudem davor, gegen Taiwan militärische Gewalt anzuwenden. Demnach versicherte der US-Präsident in dem Gespräch, dass sich die amerikanische Ein-China-Politik nicht geändert habe. Washington lehne aber auch jede einseitige Änderung des Status quo ab - sei es durch China oder Taiwan. Peking sieht die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik, während sich Taiwan als unabhängig betrachtet.