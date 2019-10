Future Forward verliert einen Abgeordnetensitz

Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.19

Ein Wahlhelferin hält einen Stimmzettel in der Hand. Foto: epa/Rungroj Yongrit

NAKHON PATHOM: Bei den Nachwahlen am Mittwoch in Nakhon Pathoms Wahlkreis 5 hat die Partei Future Forward (FFP) ihren Sitz an die Partei Chartthaipattana verloren.

Das inoffizielle Ergebnis wurde spät in der Nacht bekannt. Padermchai Sasomsap von der Partei Chartthaipattana erhielt 37.675 Stimmen, Pairatchote Chantarakhachorn von der FFP 28.216 Stimmen, gefolgt von dem Demokraten Surachai Anuttato auf dem dritten Platz mit 18.425 Stimmen. Die Nachwahl war nach dem Rücktritt der FFP-Abgeordneten Jumpita Chankachorn erforderlich geworden. Die Märzwahlen hatte Jumpita mit 34.164 Stimmeng gewonnen, Surachai wurde Zweiter mit 18.970 Stimmen.