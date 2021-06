BANGKOK: Die Generalstaatsanwaltschaft (OAG) hat beschlossen, einen Abgeordneten der Regierungspartei Palang Pracharath vor der Strafkammer des Obersten Gerichts für Inhaber politischer Positionen wegen Bestechung beim Bau von Futsal-Feldern in Nakhon Ratchasima anzuklagen.

Laut Generalstaatsanwalt Wongsakul Kittipromwong soll Wirach Ratanasate Geld aus dem Budget des Bildungsministeriums für Schulreparaturen abgezweigt haben, um ein Futsalfeldprojekt in der nordöstlichen Provinz zu finanzieren. Wongsakul sagte weiter, dass auch andere Personen, die in den Fall verwickelt sind, vor Gericht gestellt werden sollen. Wirach ist der prominenteste Abgeordnete der von Palang Pracharatch geführten Koalitionsregierung. Wirach will seine Unschuld vor Gericht beweisen. Sollte der Fall vom Gericht angenommen wird, wird er vom Parlamentsdienst suspendiert.

Die Anklage geht auf das Finanzjahr 2012 zurück, während der Regierung unter Yingluck Shinawatra. Wirach war damals Abgeordneter der Partei Pheu Thai für Nakhon Ratchasima. Zwei Jahre später wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, und die Nationale Anti-Korruptions-Kommission (NACC) nahm sich des Falles an. Im Jahr 2019 beschloss die NACC, Wirach und seine Frau Thassaneeya, ihre Schwester Thassanaporn Ketmetheekarun und etwa zwei Dutzend weitere Personen wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei dem Projekt in Nakhon Ratchasima anzuklagen. Die Frau von Wirach ist jetzt Abgeordnete der Partei Palang Pracharath und ihre Schwester ist Abgeordnete im Wahlkreis Nakhon Ratchasima.

Die Regierung hatte damals 4,4 Milliarden Baht für den Bau von 56 Futsal-Plätzen in Nakhon Ratchasima und 18 anderen Provinzen zur Verfügung gestellt. Wirach und den anderen wurde vorgeworfen, an Korruption beteiligt gewesen zu sein, indem sie sich unrechtmäßig in Haushaltsangelegenheiten eingemischt und Gelder, die für Schulreparaturen gedacht waren, für den Bau von Futsal-Plätzen in Nakhon Ratchasima umgeleitet hätten. Nachdem die Plätze gebaut worden waren, wurden sie als minderwertig befunden und aufgegeben.

Das Ausschreibungsverfahren wurde in einer Weise durchgeführt, die jene privaten Unternehmen begünstigte, die enge Beziehungen zu Staatsbeamten hatten. Die Kosten für die Futsal-Plätze waren fast zehnmal so hoch wie der marktübliche Preis von 330 Baht pro Quadratmeter, stellte die Anti-Betrugs-Agentur damals fest. Die Behörde leitete den Fall an das OAG weiter und empfahl ein gerichtliches Vorgehen. Die Staatsanwaltschaft wurde für ihr langsames Tempo beim Vorantreiben des Falles kritisiert.

Siriya Intamra, Generaldirektorin der Abteilung für Korruptionsprozesse, sagte am Freitag, dass die Behörde die Anklageerhebung vorbereite und sie erwarte, dass diese noch in diesem Monat abgeschlossen werde. Die genaue Anzahl der Personen, die strafrechtlich verfolgt werden sollen, stehe noch nicht fest, aber sie schließe Schuldirektoren und Leiter lokaler Verwaltungsorganisationen nicht aus.