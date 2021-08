Von: Björn Jahner | 29.08.21



PATTAYA: Auf der Pattaya Klang Road haben die Arbeiten zur Wiederherstellung des Bürgersteigs auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung zur Third Road und Beach Road begonnen.

Aufgrund von Bauarbeiten wurde der Gehweg mehrere Mal aufgerissen, weshalb er sich in den letzten Monaten in einem katastrophalen Zustand befand. Da die Renovierungsarbeiten zügig voranschreiten, sollte man hier bereits in wenigen Wochen wieder stolperfrei flanieren können.