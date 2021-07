Fußballverband muss Siam Sport Entschädigung zahlen

Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.21

BANGKOK: Das Berufungsgericht für Spezialfälle ordnete am Donnerstag an, dass der thailändische Fußballverband (FAT) dem Siam Sport Syndikat 450 Millionen Baht Schadensersatz wegen unfairer Vertragskündigung zahlen muss.

Das Gericht für geistiges Eigentum und internationalen Handel hatte 2019 entschieden, dass der FAT 50 Millionen Baht an Siam Sport zahlen sollte. Aber die Firma wollte eine höhere Entschädigung und brachte den Fall vor das Berufungsgericht für Spezialfälle.

Siam Sport argumentierte, dass es einen Vertrag mit dem FAT unter ihrem früheren Präsidenten Worawi Makudi für die Übertragung von Fußballspielen von 2013 bis 2017 und von 2018 bis 2022 hatte. Als der jetzige FAT-Präsident Somyot Poompunmuang 2016 sein Amt antrat, kündigte der Verband den Vertrag, obwohl Siam Sport diesen nicht gebrochen hatte. Das Unternehmen verlangte ursprünglich 1,4 Milliarden Baht Schadensersatz von dem FAT. Am Donnerstag urteilte das Berufungsgericht, der FAT müsse innerhalb von 30 Tagen 450 Millionen Baht plus Zinsen an Siam Sport zahlen.