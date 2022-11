Von: Björn Jahner | 21.11.22



PATTAYA: Im Rahmen der Kampagne „Carabao Cup Meet The Legends“ besuchten am 11. November 2022 zwei legendäre Fußballspieler, der französische Stürmer Louis Saha von Manchester United und der bekannte englische Torwart David James von Liverpool, das Child Protection and Development Center (CPDC) der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT).

Die Fußballstars überreichten eine Sportausrüstungsspende und vermittelten ausgewählten Kindern Fußballtechniken, bevor sie den CPDC-Bauernhof besichtigten, der auf eine „autarke Wirtschaft“ abzielt, wie z.B. Gemüse-, Pilz-, Fisch- und Geflügelzucht. HHNFT-Direktorin Rachada Chomchinda bedankt sich bei den beiden Profifußballern für ihre Unterstützung und Inspiration. Mehr bei HHNFT.