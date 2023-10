Fußball-Videospiel mit neuem Namen

Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.23

KÖLN: Am Eingang der Feier ist auf einem Bildschirm groß der Fußballstar Erling Haaland zu sehen. Der Stürmer ist zwar nicht persönlich nach Köln gekommen. Auf dem Kunstrasenboden tummeln sich aber mehrere bekannte Gesichter, darunter Internetstars wie Niklas-Wilson Sommer, Amar und Fußballerin Alexandra Popp.

Es gibt viele Bildschirme und Konsolen. Hier kann man das neue Fußball-Videospiel FC24 testen. Am Ende der Halle steht eine Bühne mit einer Couch und Controllern. Hier spielen die Gäste vor Publikum gegeneinander.

Die Entwicklerfirma EA Sports hat in der Stadt Köln in Nordrhein-Westfalen so etwas wie eine Geburtstagsfeier für ihr neues Fußballspiel organisiert. Die meisten kennen das Spiel eher als FIFA, nun hat es den etwas sperrigen Namen FC24. Das neue Spiel ist ab zwölf Jahren freigegeben. Der Coverstar des Spiels ist neuerdings Erling Haaland. Er hat den Franzosen Kylian Mbappé auf der Spielhülle abgelöst.

«Der erste Eindruck vom Spiel ist sehr cool», sagt Niklas-Wilson Sommer, auch Willy genannt. Er ist durch seine Twitch-Videos im Internet bekannt. Auf der Bühne gewinnt Willy in FC24 gegen Alexandra Popp. Sie ist Deutschlands Fußballerin des Jahres. «Mir gefällt das Dribbling im Spiel sehr gut», sagt Willy.

Im Laufe der Feier spielen viele weitere Stars gegeneinander. Darunter sind FC-Profi Fabienne Morlock, bekannt als «FabienneXIII», die Fußballerinnen Jule Brand und Nadine Kessler und auch Bundesliga-Profi Youssoufa Moukoko. Das Spiel kommt gut an, auch bei den E-Sportlern. Sie verdienen ihr Geld mit dem Spielen von Videospielen.

Eine Neuigkeit sind die sogenannten PlayStyles im Modus Ultimate-Team. Das sind verschiedene Spielstile, die es in den Kategorien Torschießen, Passen, Ballkontrolle, Defensive, Physis und Torhüter gibt. Die virtuellen Spielerkarten können damit zum Beispiel besonders stark schießen, sind sehr schnell oder verfügen über besondere Tricks.

«Das mit den PlayStyles ist sehr cool. Jeder Spieler hat seine eigenen Fähigkeiten», sagt FC-Profi Dylan Neuhausen, auch DullenMIKE genannt. Außerdem sei das Verteidigen in FC24 schwieriger geworden, sagt DullenMIKE. Das gefällt dem Profi: «So werden bessere Spieler belohnt.»

Eines der letzten Spiele des Abends macht Fußball-Profi Youssoufa Moukoko gegen Influencer Cubanito. Der Dortmunder Angreifer trifft mit seinem eigenen virtuellen Spieler zum 3:1. Er kann also nicht nur auf dem echten Platz mit dem Ball umgehen.