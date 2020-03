KÖLN: Angesichts des Coronavirus verzichtet RTL auf eine Vor-Ort-Berichterstattung vom Formel-1-Saisonauftakt in Australien am 15. März. Wie der Kölner TV-Sender mitteilte, gilt diese Maßnahme auch für den zweiten Grand Prix in Bahrain eine Woche später. «Aufgrund der weltweiten und nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und den Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen» habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

RTL hatte bereits vor rund zwei Wochen mitgeteilt, dass man die Live-Übertragung des dritten Formel-1-Rennens in Vietnam komplett im Sendezentrum Köln produzieren werde. Für Australien und Bahrain ist das nun ebenfalls der Fall. Das Bild-Material wird vom Veranstalter gestellt.

Der Bezahlsender Sky, der über ein deutlich kleineres Formel-1-Team als RTL verfügt, plant aktuell keine Änderungen. «Für uns steht die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle. Aus diesem Grund bewerten wir im engen Austausch mit der FOM und innerhalb der Formel-1-Produktion der gesamten Sky Gruppe die Situation abhängig von den aktuellen Entwicklungen kontinuierlich neu», teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. «Stand jetzt planen wir zum Saisonauftakt wie gewohnt mit unserem Reporter vor Ort zu sein.»

Der Große Preis von China als viertes Rennen des Jahres war wegen der Verbreitung des Coronavirus bereits auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Insbesondere hinter der Austragung der Rennen von Bahrain und Vietnam stehen nun Zweifel.

Qualifikationsspiele sollen verschoben werden

ZÜRICH: In Asien sollen die für Ende März geplanten Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2022 und den Asien-Cup 2023 wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschoben werden.

Einen entsprechenden Vorschlag machte der Weltverband FIFA in Absprache mit dem asiatischen Verband AFC. Die betroffenen Mitgliedsverbände sollen nun kontaktiert werden. China und Südkorea, die beiden vom Virus am heftigsten betroffenen Länder in der Region, sollten am 26. März jeweils ein Heimspiel austragen..

Motorrad-WM zum Saisonstart mit reduziertem Programm

DOHA: Mit einem reduzierten Programm und Marcel Schrötter als deutschem Solisten startet die Motorrad-WM-Serie am Wochenende in der Wüste von Katar in die Saison. Lediglich die beiden kleinen Klassen - Moto2 und Moto3 - sind in Doha dabei; der Saisonauftakt der MotoGP ist aufgrund der Coronavirus-Epidemie verschoben worden.

Der Rennkalender umfasste ursprünglich 20 Veranstaltungen. Jedoch ist der Plan noch vor dem ersten Rennen kräftig durcheinandergewirbelt worden. In Katar fehlt das Herzstück MotoGP, da die Einreisebestimmungen im Wüstenstaat aufgrund von Sars-CoV-2 verschärft worden sind. Die Teams der kleinen Klassen waren für Testfahrten bereits vor Ort, können ihr Programm also absolvieren.

Der Thailand-Grand-Prix, die zweite Rennveranstaltung des Jahres, ist bereits gestrichen worden und soll im Herbst nachgeholt werden. Das dritte Rennen wackelt bedenklich. Anfang April ist Austin in den USA Gastgeber. Es droht eine weitere Absage, sollten die Vereinigten Staaten ihre Einreisebestimmungen in den kommenden Wochen ebenfalls verschärfen.

In der Königsklasse MotoGP gibt es erneut keinen deutschen Fahrer. Jonas Folger fährt 2020 in der Internationalen Deutschen Motorrad-Meisterschaft (IDM). Stefan Bradl kümmert sich bei Honda um die Entwicklung und bestreitet seine dritte Saison als Testpilot.

Einziger deutscher Fixstarter der Saison ist Schrötter in der Moto2. Der 27-Jährige aus Oberbayern stand im Vorjahr drei Mal auf dem Podium und war am Ende Achter. «Die aktuelle Situation ist sehr seltsam. Daher habe ich irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, wenn wir an diesem Wochenende ins erste Saisonrennen gehen», sagte Schrötter.

Wegen Corona: Dortmund fliegt mit eigener Maschine nach Paris

DORTMUND: Als Vorsichtsmaßnahme nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag nicht gewohnt mit Sponsoren und Medienvertretern zusammen zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain fliegen. Wie der Verein am Donnerstag bestätigte, wird das Team separat im kleinen Kreis in die französische Metropole reisen. Das Hinspiel hatte der BVB gegen das Team von Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel mit 2:1 gewonnen.

Bereits unter der Woche hatte der Club mitgeteilt, dass Spieler und Trainer vorübergehend keine Selfies machen und Autogramme geben werden. Zudem werde es, «bis das Corona-Virus insgesamt eingedämmt ist», keine öffentlichen Trainingseinheiten geben. «Damit soll eine mögliche Tür für 'Covid-19' in die Mannschaftskabine geschlossen werden», hatte der BVB mitgeteilt.