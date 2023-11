Von: Björn Jahner | 19.11.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin und der chinesische Präsident Xi Jinping haben sich in Erwartung des APEC-Forums in San Francisco zwanglos unterhalten. Berichten zufolge erörterten die beiden Staatsoberhäupter das jüngste Fußballspiel zwischen China und Thailand in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft.

Srettha gratulierte Xi zum Sieg Chinas, während Xi der thailändischen Mannschaft viel Erfolg für die Zukunft wünschte.

Die kurze Interaktion zwischen den beiden Staatsoberhäuptern drehte sich um ihr gemeinsames Interesse am Fußball und war ein Akt der Diplomatie zwischen den beiden Männern. Dies zeigt, wie der Sport Menschen und Nationen miteinander verbinden und Momente des gegenseitigen Respekts und Verständnisses schaffen kann, berichtet das National News Bureau of Thailand.