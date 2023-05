Von: Björn Jahner | 08.05.23

PHETCHABUN: Versteinerte Fußabdrücke eines vermutlich pflanzenfressenden Dinosauriers wurden im vergangenen Monat im Felsbett eines trockenen Baches in einem Wald im Bezirk Nam Nao in der nordthailändischen Provinz Phetchabun gefunden.

Nach Angaben des Geologischen Amtes der Region 1 des Ministeriums für Bodenschätze zeigen die beiden gleich großen Reihen von Fußabdrücken eindeutig die Schritte eines uralten Tieres, was später von einem französischen Paläontologen am Musée des Dinosaures, Espéraza in Frankreich, Dr. Jean Le Loeuff, bestätigt wurde.

Kamonlak Wongko, eine geologische Expertin des Departements, erklärte, dass die Trockenzeit den Bach austrocknen lässt, wodurch sein Felsbett und die Fußabdrücke uralter Tiere, die vor Millionen von Jahren in diesem Gebiet lebten, freigelegt werden.

Sie führte fort, dass die Fußabdrücke, die bei einer geologischen Untersuchung im letzten Monat gefunden wurden, nach der Analyse des Alters der Gesteinsproben denen eines pflanzenfressenden Sauropoden ähneln.

Sollte sich durch weitere Untersuchungen bestätigen, dass die Fußabdrücke tatsächlich von einem Sauropoden stammen, wäre dies ein Beweis, dass ein solcher Dinosaurier in diesem Gebiet vor mehr als 200 Millionen Jahren gelebt hatte.