Von: Björn Jahner | 09.03.23

KOH PHANGAN: Die jüngste „Full Moon Party“ auf Koh Phangan, die aufgrund des Alkoholausschankverbots am Makha-Bucha-Tag vom 6. auf den 7. März 2023 verschoben wurde, zog rund 15.000 Besucher an.

Trotz der kurzen Verzögerung waren viele Touristen bereits Tage vor dem buddhistischen Feiertag auf der Insel eingetroffen und nahmen an der monatlichen Vollmondparty teil. Am 7. März versammelten sich mehr als 15.000 thailändische und ausländische Touristen am Haad Rin Beach. In der Vergangenheit konnte die Party rund 20.000 Menschen anlocken.

Für die Sicherheit der Besucher übernahm das Marine Department die Verantwortung und stellte sicher, dass alle Fahrgäste der Fähren Schwimmwesten trugen und die Schiffe nicht überladen waren. Außerdem patrouillierte die Polizei von Koh Phangan am Strand, um Straftaten zu verhindern und für Ordnung zu sorgen. Trotzdem kam es zu mehrstündigen Verspätungen im Fährverkehr von und nach der Insel.

Die Vollmondparty auf Koh Pha Ngan hat eine lange Geschichte, die bis in die 1980er Jahre zurückreicht, als eine Gruppe von Reisenden beschloss, den Vollmond mit einer Strandparty zu feiern. Im Laufe der Zeit wurde die Veranstaltung immer beliebter und zieht heutzutage jeden Monat Zehntausende von Besuchern an. Trotz einiger Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen und der Sicherheit der Party ist sie nach wie vor eine beliebte Tradition für viele Thailandreisende.

Die Zahlen der monatlichen Beach Raves haben sich langsam erholt, seit die Partys 2022 im „Nach-Covid-Modus“ wieder aufgenommen wurden.