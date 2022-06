Von: Björn Jahner | 15.06.22

KOH PHANGAN/KOH SAMUI: Etwa 20.000 ausländische und thailändische Touristen besuchten am Dienstagabend die weltbekannte „Full Moon Party“ auf Koh Phangan.

Provinz-Gouverneur Wichawut Jinto, der Chef des Bezirks Samui Chayapol Intarasapa und Beamte des Marineministeriums waren am Dienstag am Lom Phraya Bootsanleger am Wat Na Phralan auf Koh Samui vor Ort, um die Abfahrt der mit Touristen beladenen Schnellboote nach Koh Phangan zu überwachen.

Khun Wichawut sagte, die Vollmondparty auf Koh Phangan am Dienstagabend habe etwa 20.000 Menschen angezogen, viel mehr als im letzten Monat, was ein Zeichen für die Verbesserung der touristischen Situation sei. Etwa 15.000 kamen mit der Fähre von Koh Samui und die anderen vom Festland.

Es wird erwartet, dass allein in der Nacht zum Dienstag etwa 50 Millionen Baht nach Koh Phangan flossen, so Khun Wichawut. Die Beamten wurden angewiesen, die vom Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) erlassenen Sicherheitsmaßnahmen strikt durchzusetzen. Die Bootsbetreiber wurden angewiesen, dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass alle Passagiere bei der Abfahrt eine Schwimmweste tragen.

Tawich Somwang, Vorsitzender einer Geschäftsgruppe am Strand von Hat Rin auf Koh Phangan, sagte, es gebe fünf Kontrollpunkte, an denen alle Ankommenden auf Waffen und Drogen untersucht würden, bevor sie den Strandbereich betraten.

Entlang der Straße von der Bootsanlegestelle zum Strand von Hat Rin gebe es ebenfalls Kontrollpunkte, die mit Polizisten und Soldaten besetzt seien, um die Sicherheit der Touristen zu gewährleisten, sagte er.