Von: Björn Jahner | 17.04.22

SURAT THANI: Die weltbekannte Full Moon Party, die am Samstag am Had Rin Beach auf Koh Phangan unter dem Motto „Back to the Roots“ veranstaltet wurde, zog mehr als 10.000 Besucher an, die meisten von ihnen Ausländer.

Unter der Leitung des stellvertretenden Gouverneurs Suthipong Klai-udom, des Bezirksleiters Vicharn Junthawichit und des Polizeichefs des Bezirks Phangan Pol Col Panya Niratimanond waren mehr als 60 Verwaltungsbeamte, die Wasserschutzpolizei, die Touristenpolizei und die Immigration im Einsatz, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Nach Aussage der Beamten verlief die Party die ganze Nacht über reibungslos.

Nach dem Ende der Veranstaltung kehrten die meisten Besucher mit der Raja-Fähre auf der Strecke Koh Phangan–Koh Samui–Don Sak auf das Festland zurück. Einige von ihnen blieben weiterhin auf der Insel.

Am Samstag gab Raja Ferry bekannt, dass die Boote für die Fahrten um 8.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 17.30 Uhr komplett ausgebucht waren. Das Fährunternehmen musste zwei zusätzliche Fahrten arrangieren, die um 12.30 Uhr und 18.30 Uhr von Don Sak aus nach Koh Phangan starteten.

Die so zahlreiche Rückkehr der ausländischen Besucher zeigt auf, dass Koh Phangans Full Moon Party selbst nach ihrer langen Unterbrechung immer noch in den Köpfen der Touristen ist, sagte Manop Sae Tiew, ein Einwohner von Koh Phangan, gegenüber der Presse.

„Die Strände von Koh Phangan sind in den Vollmondnächten am schönsten. Wir haben auch viele andere Attraktionen. Die Party ging gestern Abend ohne Probleme über die Bühne. Ich glaube, dass die nächste Party, die für den 16. Mai geplant ist, sicherlich noch mehr Touristen anziehen wird“, so Khun Manop.