Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.18

PHUKET: Die lokale Tourismusvereinigung meldet im Jahresvergleich bis zu 50 Prozent weniger chinesische Reisegruppen.

Laut Verbandspräsident Phumkit Raktae-ngam hat die Tragödie um den Untergang des Tourbootes „Phoenix“ großen Einfluss auf die Gefühle der Chinesen. Diese hielten Urlauber davon ab, Phuket zu besuchen. Am 5. Juli kenterte das Ausflugsboot während eines Sturms vor Phuket, 47 chinesische Touristen ertranken. „Viele chinesische Touristen haben aufgehört, Phuket zu besuchen, weil sie sich um ihre Sicherheit sorgen", weiß Phumkit. Das Problem müsse an der Wurzel gelöst werden. Alle Anstrengungen seien notwendig, das Vertrauen der Chinesen in einen Thailand-Urlaub wiederherzustellen. Bei erhöhten Garantien für ihre Sicherheit würden die chinesischen Reisegruppen wahrscheinlich innerhalb von sechs Monaten zurückkehren, heißt es in der „Bangkok Post“. Phumkit sagte weiter, die Zahl der Touristen aus Europa, Russland, Indien und dem Nahen Osten habe zugenommen. Zum Vegetarischen Festival vom 9. bis zum 17. Oktober seien die Hotels in Phuket zu 65 Prozent und in der Stadt zu 50 Prozent ausgelastet.