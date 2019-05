Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Central Retail mit den Central Department Stores und den Einzelhandelsgeschäften der Central Group hat die Kampagne „Central liebt die Erde - Sag Nein zu Plastiktüten" gestartet.

Ziel dieser Kampagne ist es, bis Ende 2019 Thailands erster plastiktütenfreier Einzelhändler zu werden. Kunden werden ermutigt, Plastiktüten abzulehnen und stattdessen ihre eigenen Taschen mitzubringen, um bis zu 40 Punkte zu bekommen. Die Kampagne läuft ab dem 5. Juni mit dem Ziel, in diesem Jahr die Zahl der Plastiktüten um 150 Millionen zu reduzieren. Die Kampagne umfasst alle Central Department Stores, Zen Department Store, Robinson Department Stores, Supersports, B2S, OfficeMate, CMG Stores, Power Buy, Thai Watsadu, Baan & Beyond und Auto 1. „Kunden, die in den Geschäften zu Plastiktüten Nein sagen, erhalten 10 Punkte als Anerkennung für ihre Umweltverantwortung", erläuterte Nicolo Galante, Präsident der Central Retail Corporation.