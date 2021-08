Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.21

RAYONG/PATTAYA: Die Marine will als Eigentümerin des internationalen Flughafens U-Tapao die Entwicklung des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) vorantreiben und eine Fläche von 500 Rai erschließen.

Neben der Erweiterung des Rayong/Pattaya-Flughafens U-Tapao und der Eastern Aviation City sind weitere Projekte mit privaten Investoren geplant. Das Eastern Economic Corridor Policy Office (EECO) will auf den 500 Rai (80 Hektar) eine Luftfahrtindustriezone (ATZ) schaffen. Das ATZ-Projekt wird private Investitionen im Zusammenhang mit den Zielindustrien unterstützen, wie z. B. das Wartungs-, Reparatur- und Überholungszentrum (MRO) als Drehscheibe für die Entwicklung der Luftfahrtindustrie. Ab September sollen Investoren eingeladen werden.

Der Privatsektor hat sein Interesse an Investitionen in ein Flugzeugreparaturzentrum bekundet, da er einen Boom in der Luftfahrtindustrie, insbesondere in Asien, erwartet. Die Marine geht davon aus, dass die Luftfahrtindustrie in den Jahren 2023 und 24 wieder das Aktivitätsniveau von vor Covid-19 erreichen wird.