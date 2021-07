Für Israel bestimmte Drogen auf Suvarnabhumi gestoppt

BANGKOK: Das Office of Narcotics Control Board (ONCB) hat mit der Airport Interdiction Task Force (AITF) auf dem Flughafen Suvarnabhumi zwei Pakete mit 6.040 Amphetamin-Tabletten beschlagnahmt. Sie waren für Israel bestimmt.

„Die Pillen waren in den Nähten von Sonnenhüten in Paketen versteckt, die an einen thailändischen Staatsbürger in Israel adressiert waren. Die Pakete kamen aus Laos", informierte ONCB-Generalsekretär Wichai Chaimongkhol. Seine Behörde arbeitet jetzt mit den Drogenkontrollbeamten der thailändischen Botschaft in Vientiane zusammen, um den Absender ausfindig zu machen.

Laut Wichai war dies bereits das zweite Mal in diesem Monat ist, dass ONCB und AITF Pakete mit Drogen auf dem Weg nach Israel gestoppt haben. Am 16. Juli fanden die Beamten mehr als ein Kilo Methamphetamin, versteckt in drei Thermoskannen. Untersuchungen ergaben, dass die Thermoskannen auf dem Weg zu einem Lager in Israel waren. Dort sollen thailändische Arbeiter Drogen einnehmen, auch, um länger arbeiten zu können.