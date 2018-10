BANGKOK: Für sachdienliche Hinweise, die zur Beschlagnahme von Drogen führen, gibt es jetzt Belohnungen.

Nach Angaben des Justizministeriums richtet sich die Höhe der finanziellem Belohnungen, die an Informanten gezahlt werden, nach der Art der Betäubungsmittel und den beschlagnahmten Mengen: zwei Baht für eine Meth-Pille (Yaba); 100 Baht für ein Gramm Heroin; 20 Baht für ein Gramm Morphium; 20 Baht für ein Gramm Kokain; 10 Baht für ein Gramm Ketamin; 0,10 Baht für ein Gramm Marihuana und 20 Baht für ein Gramm Marihuanaöl. An Informanten werden aber nicht mehr als zwei Millionen Baht ausgezahlt. Das Justizministerium hofft, dass die finanziellen Belohnungen für die Öffentlichkeit einen Anreiz bieten, sich an der Bekämpfung des Drogenhandels zu beteiligen.