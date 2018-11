Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

Taxis in Bangkok. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Taxifahrer haben sich zusammengeschlossen und wollen Anfang kommenden Jahres für eine Flatrate von monatlich 10.200 Baht Fahrgäste unbegrenzt transportieren.

Das gilt für Bangkok und die umliegenden Provinzen. Laut Worapol Kaemkhunthod, dem Präsidenten der neuen Vereinigung namens My Taxi Co., stehen bereits rund 2.000 Taxifahrer zur Verfügung. Sie werden über eine Smartphone-App erreichbar sein. Die Fahrer würden keine Fahrten verweigern und brauchten das Taxameter nicht einzuschalten. Als Bonus erhielten Kunden sechs Flaschen Saft und Nahrungsergänzungsprodukte. Worapol sagte weiter, die Fahrer wollten nicht länger auf eine von der Straßenverkehrsbehörde ausgehandelte Tariferhöhung warten. In dieser Woche hatte die Straßenverkehrsbehörde mitgeteilt, sie wolle dem Verkehrsminister eine Tariferhöhung von 8 Prozent vorschlagen, aber nur für Fahrzeuge des Taxi-OK-Projektes.