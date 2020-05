Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.20

Die thailändischen Schülerinnen und Schüler erwartet ein langes Schuljahr. Foto: The Nation

BANGKOK: Den Schülerinnen und Schülern steht eine lange Lernphase bevor. Nach den über dreimonatigen Sommerferien wegen der Coronakrise geht das am 1. Juli beginnende Schuljahr bis Ende April kommenden Jahres.

Und zwar ohne die üblichen zweiwöchigen Oktoberferien. Das erste Trimester endet im November, im Dezember beginnt das zweite Halbjahr bis zum 30. April. Nach zwei Wochen Ferien starten die Schulen am 15. Mai bereits in das neue Schuljahr 2021/22. Laut „Sanook“ können die Grund- und weiterführenden Schulen nach dem ersten Trimester eine Pause einlegen, wenn sie die verlorene Zeit mit Unterricht an Samstagen, Sonn- und Feiertagen im Voraus aufholen.