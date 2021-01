THAILAND: Nachfolgend veröffentlicht DER FARANG die thailändischen Feiertage im Jahr 2021. Sie haben auch für Ausländer Bedeutung, die in Nachbarländern ein Visum beantragen wollen. Thailändische Konsulate und Botschaften haben in der Regel an diesen Tagen geschlossen, zudem an Feiertagen des jeweiligen Landes.

Freitag, 1. Januar: Neujahrsfest

Neujahrsfest Freitag, 26. Februar: Makha-Bucha-Tag, buddhistischer Staatsfeiertag

Makha-Bucha-Tag, buddhistischer Staatsfeiertag Dienstag, 6. April: Chakri-Tag (Gründung der Chakri-Dynastie im Jahr 1782)

Chakri-Tag (Gründung der Chakri-Dynastie im Jahr 1782) Dienstag bis Donnerstag, 13. - 15. April: Songkran (thailändisches Neujahrsfest); in der Stadt Pattaya am Montag, 19. April ; in Naklua am Sonntag, 18. April

Songkran (thailändisches Neujahrsfest); in der Stadt Pattaya am ; in Naklua am Samstag, 1. Mai: Tag der Arbeit

Tag der Arbeit Montag, 3. Mai: Ersatzfeiertag für Tag der Arbeit

Ersatzfeiertag für Tag der Arbeit Dienstag, 4. Mai: Krönungstag

Krönungstag Montag, 10. Mai: Königliche Zeremonie des Pflügens auf dem Platz Sanam Luang in Bangkok (nur Behörden geschlossen)

Königliche Zeremonie des Pflügens auf dem Platz Sanam Luang in Bangkok (nur Behörden geschlossen) Mittwoch, 26. Mai: Visaka-Bucha-Tag; heiligster aller buddhistischen Feiertage

Visaka-Bucha-Tag; heiligster aller buddhistischen Feiertage Donnerstag, 3. Juni: Geburtstag Ihrer Majestät Königin Suthida

Geburtstag Ihrer Majestät Königin Suthida Samstag, 24. Juli: Asanha-Bucha-Tag, buddhistischer Staatsfeiertag

Asanha-Bucha-Tag, buddhistischer Staatsfeiertag Sonntag, 25. Juli: Buddhist Lent oder Khao Phansa (nur religiöser Feiertag, Beginn der Fastenzeit)

Buddhist Lent oder Khao Phansa (nur religiöser Feiertag, Beginn der Fastenzeit) Montag, 26. Juli: Ersatzfeiertag für Asanha-Bucha-Tag

Ersatzfeiertag für Asanha-Bucha-Tag Mittwoch, 28. Juli: Geburtstag von König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

Geburtstag von König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Donnerstag, 12. August: Geburtstag der Königinmutter Sirikit (zugleich Muttertag)

Geburtstag der Königinmutter Sirikit (zugleich Muttertag) Mittwoch, 13. Oktober: Bhumibol-Tag (Todestag von König Bhumibol Adulyadej, Rama IX.)

Bhumibol-Tag (Todestag von König Bhumibol Adulyadej, Rama IX.) Donnerstag, 21. Oktober: Ok Phansa (Ende der buddhistischen Fastenzeit), nur religiöser Feiertag

Ok Phansa (Ende der buddhistischen Fastenzeit), nur religiöser Feiertag Samstag, 23. Oktober: Chulalongkorn-Tag (Todestag von König Chulalongkorn, Rama V.)

Chulalongkorn-Tag (Todestag von König Chulalongkorn, Rama V.) Montag, 25. Oktober: Ersatzfeiertag für Todestag von König Chulalongkorn

Ersatzfeiertag für Todestag von König Chulalongkorn Sonntag, 5. Dezember: Rama IX.-Königstag (zugleich Vatertag)

Rama IX.-Königstag (zugleich Vatertag) Montag, 6. Dezember: Ersatzfeiertag für Rama IX.-Königstag

Ersatzfeiertag für Rama IX.-Königstag Freitag, 10. Dezember: Verfassungstag

Verfassungstag Freitag, 31. Dezember: Silvester

Weitere Feste, die weder als staatliche noch als buddhistische Feiertage gelten: