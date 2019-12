Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.19

BANGKOK: Ausländer in thailändischen Haftanstalten verursachen im Jahr medizinische Ausgaben in Höhe von 34 Millionen Baht.

In den Gefängnissen sitzen derzeit rund 9.600 Ausländer ihre Strafen ab, die meisten wegen Drogendelikten. Nach Angaben des stellvertretenden Generaldirektors der Strafvollzugsbehörde, Oberstleutnant Prawut Wongsrinil, führen Frauen und Männer aus Kambodscha, Laos und Myanmar die Liste der Nationalitäten in den Haftanstalten an. Ihre Krankheiten müssten behandelt werden, um eine Übertragung auf andere Insassen zu verhindern.

Die Behandlung der Ausländer kostet im Jahr pro Person etwa 3.600 Baht. Einige müssen operiert werden, das verursacht weitere Ausgaben in Höhe von 100.000 bis 200.000 Baht. Und diese Ausgaben sind nicht gedeckt. Die Strafvollzugsbehörde hat sich vergeblich an die jeweiligen Botschaften der Häftlinge gewandt und bisher für die Kostenübernahme auch keine thailändische Behörde gefunden. Jetzt prüft das Amt für Betäubungsmittelkontrolle (ONCB), ob es aus dem Fonds zur Verhütung und Bekämpfung von Betäubungsmitteln Gelder bereitstellen kann.