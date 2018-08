Written by: Redaktion DER FARANG | 25/08/2018

Nicht nur Stau, auch Parkplatznot zerrt an den Nerven der Verkehrsteilnehmer der Hauptstadt. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Verkehrsministerium und die Stadtverwaltung planen für die Hauptstadt acht weitere Parkplätze.

Laut dem stellvertretenden Staatssekretär des Verkehrsministeriums, Pirapol Thavornsupacharoen, sind zwei Tiefgaragen an der Ratchadamnoen Avenue vorgesehen, eine vor dem Hauptquartier der Ersten Armee und die andere vor dem Bildungsministerium. Die Stadtverwaltung wird für den Bau beider Projekte drei Milliarden Baht bereitstellen. Das Verkehrsministerium ist für die Errichtung von sechs Parkplätzen entlang des bestehenden elektrischen Nahverkehrs zuständig: Bang Khunnon, Lak Song, Queen Sirikit Convention Center, Bang Sue sowie BTS-Stationen Phasi Charoen und Charoen Nakhon. Ein Parkplatz an der Talingchan-Station wird 110 Fahrzeuge und ein weiterer an der Bang-Bamru-Station 310 Fahrzeuge aufnehmen. Die Parkflächen Lak Song und Bang Sue werden nächstes Jahr eröffnet für 1.024 bzw. 700 Autos. Phasi Charoen wird im Jahr 2020 und Charoen Nakhon 2021 zur Verfügung stehen. Das Verkehrsministerium will mit dem Metro-Betreiber Mass Rapid Transit Authority verhandeln, ob an der Station Bang Khunnon ein fünfstöckiges Parkhaus errichtet werden kann. An den Parkhaus-Projekten sollen sich Privatunternehmen beteiligen.