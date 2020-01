Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.20

BANGKOK: Die Highwaybehörde bereitet für das neue Jahr sieben größere Straßenbauprojekte für 124 Milliarden Baht vor.

Für fünf Projekt sind die Planungen bereits abgeschlossen, die Arbeiten sollen im Mai vergeben werden. Die fünfte Freundschaftsbrücke zwischen Thailand und Laos soll die thailändische Provinz Bung Kan mit der Provinz Bolikhamsai in Laos verbinden. Die Brücke wird 16 Kilometer lang und 3,9 Milliarden Baht kosten. 2,6 Milliarden Baht sollen von Thailand übernommen werden. Die 16 Kilometer lange östliche Umgehungsstraße für Nong Khai kostet 3 Milliarden Baht und soll eine schnelle Verbindung nach Laos werden. Ein 22 Kilometer langer Highway für 3 Milliarden Baht ist für den östlichen Wirtschaftskorridor geplant.

Ein weiteres Projekt ist der Bau einer 24 Kilometer langen äußeren Ringstraße für Nakhon Ratchasima für 3,06 Milliarden Baht. Das fünfte Projekt ist eine 26 Kilometer lange vierspurige Straße zwischen Phang-nga und dem Stadtteil Ban Ta Khun in Surat Thani. Sie ist mit 1,6 Milliarden Baht veranschlagt worden. Die Zustimmung des Kabinetts wird für zwei weitere Projekte beantragt: Ein 25 km langer Highway für 32,2 Milliarden Baht soll den Bezirk Bang Khunthian in Bangkok mit dem Bezirk Ban Phaeo in Samut Sakhon verbinden. Und ein 109 Kilometer langer Highway für 79 Milliarden Baht ist zwischen Nakhon Pathom und Cha-am vorgesehen.