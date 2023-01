FÃ¼nfte BrÃ¼cke nach Laos erÃ¶ffnet Anfang 2024

Von: Björn Jahner | 29.01.23

BUENG KAN: Die fünfte thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke soll Anfang nächsten Jahres eröffnet werden, was nach Ansicht der Regierung die wirtschaftlichen Aussichten von Bueng Kan im Nordosten des Landes verbessern dürfte.

Der mittlere Teil der Brücke, das letzte Puzzlestück der Konstruktion, wird voraussichtlich Mitte dieses Jahres fertiggestellt, informierte die stellvertretende Regierungssprecherin Tipanan Sirichana am Samstag (29. Januar 2023).

Nach ihrer Eröffnung Anfang nächsten Jahres werde die Brücke den Grenzaustausch beschleunigen und die Provinz zu einem Handelszentrum in der Region machen, erklärte sie.

Es wird erwartet, dass das Gebiet auch den Handel in der Greater Mekong Subregion (GMS) ankurbeln wird, da es die Importe zwischen Thailand, Myanmar, Laos, Kambodscha, Vietnam und China (Yunnan) beschleunigt.

Die Brücke wird über eine Straße erschlossen, die am 123 Kilometer langen Highway 222 in Bueng Kan beginnt und dann in den Highway 13 in Bolikhamxai in Laos mündet. Die Arbeiten an dem Projekt begannen im Jahr 2020. Die fünfte thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke wird in Schrägseilbauweise errichtet.

Die Baukosten belaufen sich auf 3,6 Milliarden Baht, von denen 2,5 Milliarden Baht aus Thailand und der Rest aus Laos stammen.

Khun Tipanan sagte, dass die Brücke den Transport über eine Strecke von 150 km von Thailand über Laos nach Vietnam deutlich erleichtern wird. Es ist der kürzeste Transportweg von Thailand nach Vietnam.

Am 28. Oktober legten Premierminister Prayut Chan-o-cha und sein laotischer Amtskollege Phankham Viphavanh gemeinsam den Grundstein für die Brücke.

Die Bauarbeiten sind zu 60 Prozent abgeschlossen und schreiten schneller voran als geplant. Das Projekt soll Anfang nächsten Jahres für den Verkehr freigegeben werden, kündigte Khun Tipanan an.

Die ersten vier Brücken über den Mekong führen über die Strecken Nong Khai–Vientiane, Mukdahan–Savannakhet, Nakhon Phanom–Khammouane und Chiang Khong–Huay Xai.