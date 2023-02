Fünfjähriger bei Kindergartenausflug ertrunken

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.23

MATTERSBURG: Ein fünfjähriger Junge ist in Österreich bei einem Kindergartenausflug ums Leben gekommen.

Das Kind hatte sich am Montag in Mattersburg von seiner Gruppe entfernt und wurde nach einer Suchaktion in einem Gartenteich gefunden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Es starb später in einem Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht, sagten Sprecher der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) machte auf die Gefahren aufmerksam. «Während Erwachsene laut um Hilfe schreien, fallen Kinder in eine Schockstarre und ertrinken lautlos», so ein KFV-Sprecher.