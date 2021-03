Buddha-Statue im Wat Phrathat Khao Noi in Nan. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Als Vorbereitung auf die Rückkehr ausländischer Touristen nach der Covid-19-Pandemie hat die Regierung eine Safety-Zone-Kampagne genehmigt, die sichere Tourismusattraktionen fördern soll. Das Tourismusministerium hat fünf Pilotgebiete benannt.

Die fünf Attraktionen, die aufgrund unterschiedlicher Merkmale ausgewählt wurden, sind der Strand Bang Saen in Chonburi, der als Modellgebiet für natürlichen Tourismus nominiert wurde; die Altstadt von Nan als Modellgebiet für städtischen Tourismus; die Gemeinde Baan Rai Kong Khing in Chiang Mai als Modellgebiet für gemeindebasierten Tourismus; das chinesische Viertel Yaowarat in Bangkok als Modellgebiet für Shopping und die Asiatique the Riverfront am Fluss Chao Phraya in Bangkok als Modellgebiet für künstliche Attraktionen.

Die teilnehmenden Attraktionen müssen über einen Risikomanagementplan verfügen, um mit Notfällen oder unerwarteten Situationen umgehen zu können. Die Vertreter der Gebiete sowie der umliegenden Gemeinden und die damit verbundenen Behörden werden in der Neuen-Normalität-Methode der touristischen Dienstleistungen geschult. Die dort entwickelten Praktiken werden später überprüft und als Modelle für andere Tourismusgebiete im Land verwendet.