DUSCHANBE (dpa) - Bei einem Hubschrauberabsturz im zentralasiatischen Tadschikistan sind drei russische Bergsteiger und zwei Crewmitglieder ums Leben gekommen.

Der Helikopter sei in der Nähe des Basislagers am Fortambek-Gletscher abgestürzt, teilten die Behörden der Ex-Sowjetrepublik am Montag mit. An Bord seien mindestens 15 Bergsteiger gewesen, darunter auch ein Spanier und ein Weißrusse. Die Absturzursache war zunächst unklar. Der Gletscher gehört zum Ismoil-Somoni-Berg, der ein beliebtes Touristenziel und mit 7.495 Metern der höchste Berg des verarmten Landes ist.