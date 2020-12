FÃ¼nf Tote bei schweren Ãœberschwemmungen auf Sumatra

Anwohner sitzen während einer Evakuierung nach einer Sturzflut in einem Wohngebiet in Medan in einem Boot. Foto: epa/Dedi Sinuhaji

MEDAN: Nach schweren Regenfällen und Sturzfluten sind auf der indonesischen Insel Sumatra mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Besonders schwer betroffen war die Hauptstadt Medan, die teilweise unter Wasser stand, nachdem mehrere Flüsse über die Ufer getreten waren. Eine Person werde dort noch vermisst, sagte der Sprecher der Einsatzkräfte, Sariman Sitorus, am Freitag. Alle Opfer hätten im gleichen Gebäudekomplex gewohnt. Tausende Häuser in der Metropole im Norden der Insel standen unter Wasser. In der Regenzeit kommt es in dem südostasiatischen Land zwischen Oktober und März immer wieder zu Überflutungen und Erdrutschen.