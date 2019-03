Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

NONG KHAI/LUANG PRANG: Fünf thailändische Touristen kamen am Freitag ums Leben, als ihr Fahrzeug bei Luang Prabang in Laos in eine Schlucht stürzte.

Nach Angaben der Polizei kam der Toyota-Pick-up aus Samut Prakan gegen 14.45 Uhr an einer steilen Stelle der Straße von der Fahrbahn ab. Der Wagen landete zwischen Muang Kasi und Muang Nan in einer Schlucht. Alle Insassen, zwei Frauen und drei Männer einer Familie, konnten von im thailändischen Nong Khai angeforderten Rettungshelfern nur noch tot geborgen werden. Ihre Leichen wurden in das Krankenhaus Luang Prabang gebracht. Behörden vermuten, dass der Pick-up-Fahrer auf der Fahrt von Vientiane nach Luang Prabang die steile Strecke entlang der Schlucht nicht kannte und unterschätzt hatte.