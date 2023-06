Von: Björn Jahner | 08.06.23

BANGKOK: Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat offiziell fünf Provinzen in Thailand als Teil des „UNESCO Creative Cities Network“ (UCCN) anerkannt. Die Provinzen Phuket, Chiang Mai, Bangkok, Sukhothai und Phetchaburi werden für ihre kreativen Talente und ihr kulturelles Erbe in verschiedenen Bereichen wie Gastronomie, Kunsthandwerk, Volkskunst und Design ausgezeichnet.

Phuket erhielt bereits 2015 als erste Stadt Thailands den Titel „UNESCO Creative City of Gastronomy“. Die traditionellen Gerichte der Provinz sind eng mit der lokalen Kultur verwoben und werden von Generation zu Generation weitergegeben.

Chiang Mai ist schon lange für seine Expertise im Bereich Volkskunst und Kunsthandwerk bekannt, darunter Holzarbeiten, Keramik, Niello- und Silberwaren. Die Stadt wurde 2017 als „UNESCO Creative City“ anerkannt.

Bangkok erhielt im Jahr 2019 den Status einer „UNESCO Creative Design City“. Die einzigartige Mischung aus traditionellem und modernem Design spiegelt die Vielfalt der Bevölkerung wider und zeigt die Entwicklung der Designlandschaft in der Stadt.

Sukhothai wurde als „Creative City of Crafts and Folk Arts” ausgezeichnet. Die Provinz beherbergt eine beeindruckende Gemeinschaft von über 1.300 Kunsthandwerkern, die in verschiedenen gemeinschaftsbasierten Industrien tätig sind, wie z.B. Textilweberei, Keramikherstellung und die Produktion von Gold-, Silber- und Sangkhalok-Keramik.

Die UNESCO ernannte Phetchaburi zur „Creative City of Gastronomy”. Dies unterstreicht die reiche kulinarische Tradition der Region und das Engagement für die Bewahrung des kulturellen und natürlichen Erbes durch traditionelle Gemeinschaftsrezepte.

Das „Creative Cities Network“ (UCCN) ist ein Projekt der UNESCO. Es hat das Ziel, kulturelle Vielfalt zu feiern und aufrechtzuerhalten.