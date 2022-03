Von: Björn Jahner | 24.03.22

BANGKOK: In Zusammenarbeit mit dem Handel will das Seefahrtsamt in diesem Jahr auf fünf Strecken in Bangkok und einigen anderen Provinzen Elektroboote im Liniendienst einsetzen, teilte der stellvertretende Generaldirektor des Marine Department Phuripat Theerakulpisut am Donnerstag der Presse mit.

Dabei handelt es sich um nachfolgende fünf Routen: