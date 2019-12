Fünf neue Audis

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 28.12.19

THAILAND: Meister Technik in Bangkok hat den brandneuen A1 Sportback auf den Markt gebracht. Der Audi 35 TFSI kombiniert einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinturbo mit 150 PS und hat ein Siebengang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe, das die Vorderräder antreibt.

Um die Attraktivität des A1 Sportback für die junge Generation von Autokäufern zu steigern, ist er mit einer rassigen S-Line-Ausstattung sowie der neuesten virtuellen Cockpit-Instrumententafel der Marke ausgestattet. Der Sportback ist ab 2,149 Millionen Baht erhältlich. Beim Generalimporteur steht weiter der Audi A6 Avant. Nach dem 55 TFSI mit einem 340 PS starkem 3,0-Liter-V6-Benzinturbo gibt es jetzt den 45 TFSI mit einem 245 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor. Mit einem Preis von 4,299 Millionen Baht ist der 45 TFSI 700.000 Baht billiger als der 55 TFSI. Neu angeboten wird weiter der TT Roadster 45 TFSI Quattro.

Der Luxuswagen hat einen zwei Liter-Turbo-Motor bei 230 PS und kommt in 5,6 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h, der Verbrauch wird mit gut 7 Litern angegeben. Der neue SUV Q3 ist für 2,299 Millionen Baht in der Grundausstattung und zusätzlichen 200.000 für die sportliche S-Line-Ausstattung erhältlich. Er hat einen 1,4-Liter-Benzinturbo mit 150 PS. Die sportlichere Version mit dem Namen Q3 Sportback wird ebenfalls mit 2,649 Millionen Baht nur in S-Line-Ausführung importiert. Er hat den gleichen 1,4-Liter-Benzinturbo mit 150 PS und ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe wie der reguläre Q3.