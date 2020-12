Fünf Menschen ertrinken bei Sturzfluten

NAKHON SI THAMMARAT: Bei dem tagelangen heftigen Regen im Süden des Landes sind in der Provinz Nakhon Si Thammarat fünf Menschen ums Leben gekommen.

Laut Gouverneur Kraisorn Wisitwong ertranken die Fünf bei Sturzfluten. Die Todesfälle wurden aus den Bezirken Noppitam, Phra Phrom, Chalerm Phra Kiat und Chawang gemeldet. Tausende von Haushalten waren von den steigenden Wassermassen betroffen. Beamte der Behörde für Katastrophenschutz haben Einheimische in mehreren Distrikten gerettet, die ihre Häuser wegen der ausgedehnten Überschwemmungen verlassen mussten. Nach Medienberichten waren am Donnerstagmorgen in der Provinz 942 Dörfer in 19 Distrikten überflutet. Das Hochwasser traf mehr als 180.000 Menschen.