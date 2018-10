Fünf Goldmedaillen bei Jugend-Olympia

Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.18

BANGKOK: Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen in Buenos Aires haben thailändische Boxer überrascht. Vier erreichten das Finale, Atichai Phoemsap und Panpatchara Somnuek erkämpften sich mit klaren Siegen eine Goldmedaille.

Damit holten sich erstmals Boxer aus dem Königreich Gold bei einer Jugend-Olympiade. Gold holte sich auch die 15-jährige Atthaya Thitikul, derzeit weltbeste Amateur-Golferin, mit ihrem Partner Vanchai Luangnitikul im Mixedturnier. Das Paar siegte in Argentinien mit 268 Schlägen. Atthaya hatte 2017 mit 14 Jahren in Pattaya die Ladies European Thailand Championship und in diesem Jahr die Women`s Amateur Asia-Pacific in Singapur sowie die World Junior Girls Championship in Kanada gewonnen. Weitere Goldmedaillengewinner bei den Jugendspielen waren Kanthida Saengsin (Taekwondo) und Supatchanin Khamhaeng (Gewichtheben). Thailand gewann neben fünf Goldmedaillen fünf Mal Silber und zwei Mal Bronze und belegte in der Medaillenwertung Rang 12. Goldmedaillengewinner erhielten aus dem National Sports Development Fund zwei Millionen Baht, für Silber gab`s eine Million und für Bronze 500.000 Baht.