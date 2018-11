KHON KAEN: Während in den letzten Monaten weite Teile des Landes von Überschwemmungen betroffen waren, klagt die Bevölkerung in anderen Teilen des Landes über Trockenheit.

Der Gouverneur von Khon Kaen, Somsak Jungtrakul, hat fünf Bezirke zu Dürrezonen erklärt. Somsak sagte am Freitag, es habe seit Monaten in den Bezirken Pol, Nong Song Hong, Ban Had, Waeng Noi und Puay Noi keinen Regen gegeben. Die Region offiziell als Dürregebiete zu erklären, würde die Hilfe für alle Menschen, die in Not seien, beschleunigen. Der Wasserstand des Ubolratana-Damms sei zu niedrig, um Ackerflächen zu bewässern. Deshalb hätten Landwirte auf eine zweite Reisernte verzichten müssen. Das Reservoir führt 835,1 Millionen Kubikmeter Wasser - rund 34 Prozent seiner Kapazität von 2.431 Millionen Kubikmeter. Nur etwa 20 Prozent dieses Wassers stehen zur allgemeinen Verwendung zur Verfügung. Die Provinzverwaltung will in der kommenden Woche beraten, ob noch Wasser für Haushalte als Trinkwasser übrig bleibt. Wenn nicht, müssen andere Quellen gefunden werden.