Fünf authentische Markt-Perlen

Von: Björn Jahner | 25.07.20

BANGKOK: Ob Nachtmarkt, Retromarkt oder schwimmender Markt: Thailands Märkte sind an Lebhaftigkeit, Exotik und Lokalkolorit nicht zu überbieten. Wo brutzelnde und zischende Woks die Luft mit Knoblauch, Chili und anderen Gewürzen schwängern, sollte man unbedingt kurz Halt machen und sich durch die Landesküche schlemmen. Hier ein paar Häppchen von Mango und Durian, dort ein Löffelchen von Phat Kaphrao, Pad Thai oder frisch gestampftem Som Tam.

Wuselig an Land und auf dem Wasser: Der Amphawa Floating Market ist das perfekte Ziel, um sich durch die lokale Küche zu kosten und beeindruckende Fotos zu schießen. Foto: nimon_t / Adobe Stock

Während in Bangkok kaum ein Monat vergeht, in dem nicht ein neues Einkaufszentrum aus dem Boden gestampft wird, erfreuen sich gerade unter westlichen Ausländern die traditionellen Märkte außerhalb der Millionenmetropole ungebremster Beliebtheit. Statt Schaufensterbummel in unterkühlten Allerwelt-Malls, stellt für sie ein Besuch auf einem typisch thailändischen „Talat“ (Markt) ein unvergessliches Erlebnis dar. Schließlich sind auch Ausländer herzlich willkommen, in das wuselige Treiben einzutauchen, die vielen exotischen Gerüche aus den brodelnden Töpfen der Straßenküchen wahrzunehmen und am authentischen Alltag der Einheimischen teilzuhaben. Nachfolgend fünf Markt-Perlen in der Nähe zur Hauptstadt, die ihren Besuchern ein authentisch thailändisches Shopping-Erlebnis für alle Sinne bieten.

Khlong Suan 100 Years Market

Wie der Name bereits erahnen lässt, wird auf dem schwimmenden Markt natürlich auf dem Wasser gekocht. Foto: tool51 / Adobe Stock

Der Khlong Suan 100 Years Market in Chachoengsao genießt den Ruf, ein Paradies für Feinschmecker zu sein. Seine Wurzeln reichen in die glorreiche Herrschaftszeit von König Rama V. zurück, als er für die Menschen noch der wichtigste Einkaufsort war, die auf dem Khlong Suan (Suan-Kanal) mit dem Boot unterwegs waren, der Bangkok und Chachoengsao verbindet. Mit unzähligen Essensständen, an denen alle erdenklichen Speisen aus Thailand angeboten werden, macht er seinem Ruf ohne Frage alle Ehre. Die Besucher schätzen zudem seinen einzigartigen entspannten Charme, die kulturelle Vielfältigkeit der harmonisch zusammenlebenden chinesischen und muslimischen Gemeinschaft sowie die großartigen Cafés. Ein absolutes Muss ist ein Stopp bei Pae Li. So sind die Einheimischen fest davon überzeugt, dass man den Markt noch nie wirklich besucht hätte, wenn man in besagtem Shop keinen Kaffee getrunken hat!

Khlong Suan Market, Theppharat, Ban Pho, Chachoengsao. Täglich von 07.00–17.00 Uhr.

San Chao Rong Thong Market

Die auf den Booten zubereiteten Speisen, beliebt sind Meeresfrüchte, werden den Besuchern am Ufer serviert. Foto: exoticartz / Adobe Stock

Für thailändische Besucher in Ang Thong gehört ein Besuch auf dem San Chao Rong Thong Market zum absoluten Pflichtprogramm, doch auch unter Ausländern erfreut sich der antike Markt mit seinen vielen historischen Häusern und Geschäften sowie der chinesisch geprägten Küche steigender Beliebtheit. Reisende können hier gemütlich durch das alte Viertel schlendern und sich auf dem Markt an vielen köstlichen traditionellen Gerichten laben. Unbedingt probieren sollte man den Kaffee nach chinesischer Art, die Shrimp-Khanom-Khrok-Pfannkuchen und die authentischen thailändischen Desserts. Nach dem Marktbesuch lohnt es sich, die von der Bevölkerung hoch verehrten thailändischen und chinesischen Schreine des thailändischen Mönchs Luangpho Nam und des chinesischen Gottes Guan Yu zu besichtigen.

San Chao Rong Thong Market, Wiset Chai Chan, Ang Thong. Täglich von 09.00–16.00 Uhr.

Sam Chuk Market

Der Sam Chuk Market in Suphan Buri ist das Vorbild für viele Märkte im Land, die das Konzept nachgeahmt haben. Foto: Tourism Authority of Thailand

Sam Chuk Market in Suphan Buri gilt als einer der bekanntesten und authentischsten Märkte des Landes. Im Jahr 2000 beschloss die örtliche Gemeinde, den alten Markt unter Beibehaltung seiner ursprünglichen Atmosphäre neu zu beleben, was knapp neun Jahre in Anspruch nahm. Das Ergebnis ist ein preisgekröntes Beispiel für die Revitalisierung eines alten Handelsplatzes, das zwischenzeitlich von zahlreichen Märkten in ganz Thailand kopiert wurde. Wer mehr über die Hintergründe erfahren möchte, der sollte auf jeden Fall das Khun Chamnong Jeenaruk Museum besuchen, in dem die Geschichte des Marktes anhand des Lebens eines lokalen Adligen, der von 1910 bis in die 1970er Jahre lebte, erzählt wird.

Sam Chuk Market, Sam Chuk, Suphan Buri. Täglich von 08.30–16.30 Uhr.

Talat Chumchon Tambon Khoktum

Die chinesischen Wurzeln der Bevölkerung sind auf dem San Chao Rong Thong Market nicht zu übersehen. Foto: Tourism Authority of Thailand

Talat Chumchon Tambon Khoktum ist ein Markt der lokalen Gemeinschaften, der im Jahr 2017 in Zusammenarbeit zwischen dem Lernzentrum Mot Daeng und einem lokalen Netzwerk kreativer Communitys von Lop Buri und mehreren Dörfern im Bezirk Khoktum eröffnet wurde. Er versprüht den Charme lang vergangener Tage und soll als ein touristisches Geschichtslernzentrum Einblick in die lokale Lebensweise der Bevölkerung früherer Generationen bieten. Im Mittelpunkt stehen auch hier lokale Gerichte und Snacks, die in traditionellem Steingut mit Holzutensilien aufgetischt werden.

Talat Chumchon Tambon Khoktum, Ban Mot Daeng Learning Centre, Lop Buri. Sa. & So. von 09.00–16.00 Uhr.

Ban Rachan Old-Style Market

Nicht so alt wie der Name vermuten lässt, aber ein schönes Erlebnis: Der Ban Rachan Old-Style Market. Foto: Tourism Authority of Thailand

Auch der Ban Rachan Old-Style Market in Sing Buri bietet eine Momentaufnahme aus dem alten Siam. Die Verkäufer kleiden sich im Retro-Stil und sprechen die alte thailändische Sprache. Für Unterhaltung wird mit Auftritten von Verkäufern und jungen Millennials gesorgt, die die Geschichte von Ban Bang Rachan erzählen und auch für kommende Generationen bewahren. Der Retromarkt wurde ursprünglich im Jahr 2016 mit 20 Geschäften eröffnet und ist bis heute auf über 370 Geschäfte angewachsen.

Ban Rachan Old-Style Market, Khai Bang Rachan, Sing Buri. Sa. & So. von 08.00–17.30 Uhr.

Amphawa Floating Market

Seit mehr als 100 Jahren lockt der Khlong Suan Market in Chachoengsao zum Einkaufsvergnügen direkt am Kanal. Foto: Exploring Thailand By KT

Der Amphawa Floating Market in Samut Songkhram liegt an einem belebten Khlong, dessen Ufer von historischen Teakholz-Shop-Häusern gesäumt sind, die sich zum Wasser hin öffnen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den schwimmenden Markt in den frühen Morgenstunden zu besuchen. Dann nämlich kann man am Almosengang der Mönche teilhaben, der hier nicht an Land, sondern auf dem Wasser mit Booten vollzogen wird. Richtig voll wird es jedoch erst in den Mittagsstunden, wenn Besucher aus dem Umland auf den Markt strömen, um auf Booten frisch zubereitetes Meeresgetier zum Mittagessen zu genießen, das den Gästen am Ufer serviert wird.

Amphawa Floating Market, Samut Songkhram. Freitag, Sa. & So. von 12.00–21.30 Uhr.