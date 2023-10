Fünf Anklagen gegen Amokläufer

BANGKOK: Der 14-Jährige, der am Dienstagabend (3. Oktober 2023) im Bangkoker Einkaufszentrum Siam Paragon einen Amoklauf verübte, muss sich nach Angaben der Polizei in fünf Fällen verantworten.

Bei dem Vorfall wurden zwei Menschen getötet und fünf verletzt. Unter den Toten befanden sich eine chinesische Touristin und ein myanmarischer Staatsangehöriger, der in dem Einkaufszentrum arbeitete.

Nach Angaben von Polizeigeneralmajor Nakarin Sukontawit, dem Chef der Metropolitan Police Division 6, muss sich der Verdächtige in folgenden Fällen verantworten:

1. Vorsätzlicher Mord

2. Versuchter Mord

3. Besitz einer Feuerwaffe ohne Genehmigung

4. Mitführen einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit ohne Genehmigung

5. Abfeuern einer Schusswaffe an einem öffentlichen Ort ohne Erlaubnis

In einem Interview in der Fernsehsendung „Kammakorn Khao Khui Nok Jor“ am Mittwoch sagte Nakarin, dass die Ermittler die Beweise untersuchen, um festzustellen, ob weitere Anklagen erhoben werden können, z. B. ob die Eltern des Teenagers gegen das Kinderschutzgesetz verstoßen haben.

Beamte bei der Durchsuchung des Hauses des Teenagers. Foto: epa-efe/Royal Thai Police

Nakarin sagte, dass der Junge derzeit auf der Pathumwan-Polizeistation inhaftiert sei und zur Befragung und zum Gerichtsverfahren an das zentrale Jugend- und Familiengericht überstellt werde.

Er fügte hinzu, dass Psychiater des Allgemeinen Polizeikrankenhauses eine vorläufige Beurteilung der geistigen Gesundheit des Verdächtigen vorgenommen hätten und zu dem Schluss gekommen seien, dass er noch nicht bereit sei, eine Aussage zu machen.

Was das Luftgewehr und die vielen Kugeln betrifft, die bei einer Durchsuchung im Haus des Jungen im Bezirk Bang Khae in Bangkok gefunden wurden, sagte Nakarin, dass dies als ein von der Schießerei getrennter Fall betrachtet wird.