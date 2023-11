Füllkrug setzt auf Aufwärtstrend

Von: Redaktion (dpa) | 14.11.23

FRANKFURT/MAIN: Torgarant Niclas Füllkrug will mehr Siege im DFB-Trikot. So soll das Selbstvertrauen Richtung Heim-EM kontinuierlich wachsen. Ein ehemaliger Weggefährte könnte dabei ein wichtiger Faktor sein.

Niclas Füllkrug erwartet im ersten Heimspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Fortsetzung des Aufschwungs der Fußball-Nationalmannschaft. «Wir wollen da anschließen, wo wir bei der USA-Reise aufgehört haben. Wir wollen uns weiterentwickeln», sagte der Stürmer von Borussia Dortmund am Dienstag mit Blick auf den nächsten EM-Test gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im Berliner Olympiastadion.

Ein Sieg gegen die Türken oder auch am folgenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) beim Kräftemessen in Österreich sei «genauso wichtig wie in jedem anderen Spiel», meinte Füllkrug. Die Philosophie von Nagelsmann, den Fokus auf die aktuelle Phase und noch nicht auf das Heimturnier im kommenden Sommer zu legen, gefalle ihm aber. «Unsere Ziele werden wir erreichen, wenn wir jetzt besser werden», meinte der 30-Jährige.

In Amerika hatte die DFB-Elf im Oktober ein 3:1 gegen die USA und ein 2:2 gegen Mexiko in den ersten Spielen unter Nagelsmann erreicht. Füllkrug hatte in beiden Spielen getroffen.

In Zukunft kann sich der BVB-Angreifer auch im Nationaltrikot gemeinsame Auftritte mit seinem ehemaligen Werder-Kollegen Marvin Ducksch im Angriff gut vorstellen. Der 29-Jährige ist erstmals im DFB-Team dabei. «Natürlich können wir das noch», sagte Füllkrug zum in Bremen einst perfektionierten Zusammenspiel. «Wir würden uns weiter verstehen», versicherte er zum Verhältnis mit seinem Kumpel. Man können eine «extreme Verbindung auf dem Platz aufbauen». Ducksch ist allerdings zunächst nicht für die Startelf vorgesehen. Neben Füllkrug spielte zuletzt Leroy Sané vom FC Bayern München im 4-2-2-2-System.

Grundsätzlich ist Füllkrug froh, dass die Position des Mittelstürmers wieder gefragt ist. «Es war Mode, mit kleinen, technisch guten Spieler zu spielen», erinnerte er an die Zeit der sogenannten falschen Neun. Dass es nun «in eine andere Richtung läuft, ist kein Zufall», meinte der Angreifer und nannte Namen wie Erling Haaland und Harry Kane als Prototypen.