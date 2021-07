BANGKOK: Die Geschichte eines australischen Ehepaars, das sich in Thailand gegen Covid-19 impfen lassen will, ist von Frustration begleitet und ähnelt den Erfahrungen zahlreicher Ausländer.

Perry Bronwyn (56) und ihr Ehemann Timothy (52) betrachten Thailand als ihre zweite Heimat und leben seit 14 Jahren im Königreich. Ihr Arbeitsverhältnis endete 2019 und sie gingen zurück nach Australien, kehrten aber letzten Dezember mit einem speziellen Touristenvisum wieder nach Thailand zurück.

Die Australier zeigten jetzt gegenüber dem TV-Kanal PPTV 36 die Notlage von Ausländern auf, sich in Thailand gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das Paar vertraute auf der Aussage der thailändischen Regierung: „Wir werden uns um alle kümmern.“

Es hatte seit der Ankündigung am 7. Juni tagelang vergeblich versucht, sich über Thailandintervac.com zu registrieren, bis die Plattform wieder geschlossen wurde. Die Webseite riet ihnen, sich an das Phayathai 2 Hospital oder das Samitivej Sukhumvit (beides große Krankenhäuser in Bangkok) zu wenden. Die Australier versuchten es beim Phayathai 2 Hospital nach dessen Ankündigung, dass sie sich in dieser Woche jeden Tag von 9 bis 12 Uhr registrieren könnten. Sie versuchten es um 11 Uhr, doch das Kontingent von 100 Impfterminen pro Tag war bereits aufgebraucht. Das große Krankenhaus, so erfuhren sie, stellte Ausländern nur 500 Impfungen zur Verfügung - bei weitem nicht genug für all die Frauen und Männer, die nach einem Impftermin suchen.

„Von unseren Freunden sind inzwischen fast die Hälfte geimpft worden", sagte Bronwyn dem TV-Kanal. „Diejenigen, die sich haben impfen lassen, sind vor allem Mitarbeiter in Firmen, für die ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.“ Schließlich erwägte das Paar, nach Australien zurückzukehren, um sich dort impfen zu lassen. Doch ihr Heimatland hat nach einem Anstieg der Covid-19-Fälle eine Einreisesperre verhängt, die sogar für die eigenen Staatsbürger gilt. Diese Option hätte zudem beträchtliche Kosten und Zeitverluste bedeutet. Jetzt hoffen die Ausländer auf Impftermine in Phuket.

Nach Medienberichten können sich Ausländer ab dem 75. Lebensjahr im Bangkoker Impfzentrum Ban Sue Central Station (Tel.: 02.792 2333) bis Sonntag, 18. Juli kostenlos mit dem Präparat AstraZeneca impfen lassen. Vorzulegen sind der Reisepass sowie eine Bestätigung der Adresse (z.B. thailändischer Führerschein). Eine Registrierung soll nicht notwendig sein.