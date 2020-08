Von: Björn Jahner | 23.08.20



BANGKOK: Wer kennt sie nicht – Tage, an denen einfach alles schiefläuft? Dem Streit mit dem Partner wegen absoluten Nichtigkeiten am Morgen folgt später der Anschiss vom Chef, weil die Deadline mal wieder nicht eingehalten wurde und auf dem Nachhauseweg streikt auch noch der verdammte Wagen, bevor man nach Feierabend eine gesalzene Nachzahlung der Nebenkosten im Briefkasten vorfindet. Wenn dann der Partner das morgendliche Geplänkel fortsetzen möchte und das sprichwörtliche Fass nun endgültig überzulaufen droht, dann steigt die Wut ins Unermessliche und man möchte am liebsten alles kurz und klein schlagen!

Damit Menschen und Sachen in diesen Gefahrensituationen keinen Schaden nehmen, wurde in Bangkok ein so genannter „Rage Room“ („Wutraum“) eröffnet. Dabei handelt es sich um einen kommerziell betriebenen Ort, an dem Personen ihre Wut „rauslassen“ können, indem sie in einem Raum Gegenstände wie Fernseher, Teller, Bierflaschen, Drucker und Schaufensterpuppen mit dem Hammer, Golfschläger oder einem Baseballschläger zerstören und ihre aufgestauten Aggressionen abreagieren können. Der Tipp für alle gestressten und gefrus­teten Zeitgenossen. Denn zertrümmern sie stattdessen Mobiliar in ihrer eigenen Wohnung, entstünden Schäden, über die sie sich dann noch mehr ärgern würden.

Der Rage Room Srinakarin hat täglich von 11.00 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet und befindet sich in The Outdoor Plaza Srinakarin. Auskünfte unter der Rufnummer 02-138.0608. Mehr auf Facebook.