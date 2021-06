Von: Björn Jahner | 13.06.21

PATTAYA: Im Bramburi Restaurant wird jeden Sonntag von 09.00 bis 13.00 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit frischem Aufschnitt aus der eigenen Schlachterei, Backwaren, Eierspezialitäten, Käse, Konfitüre, Mett, Salaten und vielen weiteren Leckereien angeboten.

Sonntags-Frühstücksbuffet

Buffet / all you can eat (2 Stunden)

209 B pro Person

1 Teller vom Buffet

155 B pro Person

Wechselnde Tagesgerichte

13. Juni bis 15. Juni 2021

Jeden Tag wird im Bramburi Restaurant ein Tagesgericht zum kleinen Preis angeboten:

Sonntag, 13. Juni 2021: Schweinefilet mit Pilzragout und Nudeln

Montag, 14. Juni 2021: Serbischer Bohneneintopf

Dienstag, 15. Juni 2021: Gulasch mit Nudeln

Reservierung & Bestellung:

094-761.4828

Alle Gerichte werden auch zum Mitnehmen angeboten. Lieferservice via HungryNow.

Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12. Standort auf Google Maps. Mehr Angebote auf Facebook.