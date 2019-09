Von: Björn Jahner | 27.09.19

Hotte Flink organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bramburi Restaurant in Naklua ein Frühstück zum Tag der deutschen Einheit. Ehrengast ist Pattayas Vizebürgermeister Ronakit Ekasingh.

PATTAYA: Der deutsche Hobbyfilmer Horst Müller, besser bekannt als „Hotte Flink“, nutzt seinen guten Draht zur City Hall und organisiert wieder ein Zusammenrü­cken der deutschen Residenten-Gemeinschaft am Tag der deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober.

In diesem Jahr mit einem ganz besonderen Ehrengast: Pattayas Vizebürgermeister Ronakit Ekasingh. Die Veranstaltung erfolgt von 10 bis 13 Uhr im Bramburi Restaurant in der Soi 12 in Naklua. Wirt Thomas bereitet ein deutsches Frühstück für 199 Baht/ Person zu, für Stimmung wird mit deutscher Musik gesorgt. Neben dem Vizebürgermeis­ter werden mehrere deutsche Unternehmer über ihr Leben in Pattaya referieren.



Einlass nur mit Anmeldung, Tel.: 094-761.4828. Infos: www.facebook.com/bramburipattaya.