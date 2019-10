Von: Volker Klinkmüller | 13.10.19

PATTAYA: Erstaunlich furchtlos begab er sich in die Tiefen von Naklua bzw. mitten in die deutschsprachige Gemeinde: Bereits fünf Minuten vor dem offiziellen Beginn um 10 Uhr kreuzte Pattayas abenteuerlustig anmutender Vize-Bürgermeister Ronakit Ekasingh im Restaurant Bramburi auf, um mit seiner Teilnahme am „Frühstück bei Tiffany“ den Tag der Deutschen Einheit zu würdigen.

Das von Thomas und seiner Frau Padtana kreierte „Frühstück bei Tiffany“ faszinierte ob seiner Vielfalt und Reichhaltigkeit.

Das von Gastronom Thomas Seeland mithilfe des unermüdlichen Hobby-Filmers Horst Müller (Hotte Flink) – dieser erschien im schwarz-rot-goldenen Leibchen sowie ideal dazu passenden, ebenso in Nationalfarben gehaltenen Schlappen – inszenierte Event hatte nicht unbedingt viel mit „Tiffany“ zu tun, doch einer der rund 80 Gäste schien dem berühmten Titel auf besondere Weise frönen zu wollen: Die üppige, grau glänzende Haarpracht mehr oder weniger kunstvoll drapiert und mit bunten Blüten gespickt, pflanzte er sich schwungvoll direkt neben den aufgeschlossenen Bürgermeister – und durfte dort auf dessen ausdrücklichen Wunsch sogar auch hocken bleiben…

Nach der Begrüßung durch Thomas, dem Abspielen beider Nationalhymnen und zwei Videos von der deutsch-deutschen Grenzöffnung, würdigte Bürgermeister Ekasingh den Nationalfeiertag Deutschlands und dessen Führungsrolle im Fußball sowie die Deutschen als bedeutendes Element in Pattaya – eng verwoben mit dem örtlichen Geschäftsleben sowie oft auch thailändischen Familien. „Wenn Sie Anliegen, Fragen oder Sorgen haben, – kommen Sie einfach zu uns!“, lud er unverblümt in die City Hall ein und versprach. „Wir werden die Dinge diskutieren und eine Lösung finden.“

Nach der offiziellen Eröffnung des Frühstücks-Büfetts ließen sich die Gäste des beliebten Restaurants „Bramburi“ freilich nicht lange bitten, um ihren mitgebrachten, morgendlichen Appetit zu stillen...

Die rund 80 Gäste schienen mit gesteigertem Appetit ins Bramburi gekommen zu sein, denn niemand wollte warten, bis sich der Ehrengast als Erster am Büfett bediente. Die Ungeduld dürfte nicht zuletzt darin gewurzelt haben, dass Thomas es an nichts hatte fehlen lassen, obwohl das Frühstück mit nur 199 Baht bepreist war: Allerlei hausgemachte Backwaren und Wurstsorten waren ebenso aufgetischt wie leckerer Leberkäse und Grillwürstchen, reichlich Salami und Schinken oder gar mehrere Sorten Käse. Angesichts einer am Vortag noch schnell geschickt gezogenen Bambuswand zum Sanitär-Bereich, dürfte es vielen gleich noch besser gemundet haben!

Als mit großem Abstand jüngste Gäste kamen „For You Travel“-Chef Diego Hert und seine ebenso smarte Lebensgefährtin Pam.

Für Gäste, die im Zweifelsfall schon am frühen Morgen schlechte Nachrichten verkraften können, boten freundliche Mitarbeiterinnen von Nursing Home Health Care & Services die kostenlose Möglichkeit, das Gewicht sowie die aktuellen Blutdruck- und Blutzucker-Werte zu ermitteln. Kirchen-Gemeinderat Otto Römer informierte über das attraktive Angebot des deutschsprachigen Begegnungszentrums, später stellte Wolfgang Payer kurz sich selbst und seine Sprachschule Easy ABC vor.

Als unbestrittener Benjamin der Gästeschar, ergriff der 26-jährige Diego Hert das Wort, um seine u.a. für effizienten Visa-Service beliebte Reise-Agentur For You Travel zu bewerben. Der aus Solothurn stammende, nun schon seit fast vier Jahren in Pattaya lebende Schweizer gab den Gästen noch sein ganz persönliches Geheimtipp-Reiseziel mit auf den Heimweg: Es waren die Inseln Koh Ngai und Koh Mook in der südlichen Provinz Krabi, „weil es dort so paradiesisch ist – wie auf den Malediven.“