Frühlingstemperaturen am Neujahrstag: Schweizer Rekord gebrochen

ZÜRICH: In der Schweiz ist am Neujahrstag ein Temperaturrekord auf der Alpennordseite gemessen worden. In Delsberg im Kanton Jura und in der Hauptstadt Liechtensteins, in Vaduz, waren es mehr als 20 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews am Sonntag berichtete. Der bisherige Rekord für einen Januartag wurde am 12. Januar 1993 in Luzern am Vierwaldstättersee erreicht. Damals wurden 19,4 Grad gemessen. In Delsberg waren es nun 20,9 Grad.

Laut Wetterdienst des Senders SRF verzeichneten am Neujahrsmorgen 36 Wetterstationen eine lokale Höchsttemperatur für einen Neujahrstag. Grund für die vergleichsweise hohen Temperaturen auf der Alpennordseite waren Föhn und kräftiger Südwestwind.